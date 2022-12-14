Дарья Мороз: Украина пытается создать гуманитарную катастрофу на Донбассе

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

По словам Дарьи Мороз, катастрофа нарастает стремительно.

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова обратилась в ООН из-за того, что творится сейчас на Донбассе, пишет ТАСС.

По ее словам, в связи с обстрелами ВС Украины на Донбассе просто стремительно нарастает гуманитарная катастрофа.

Напомним, в начале декабря на Донбасс прибыли два автобуса, более 100 компьютеров, по десять проекторов и интерактивных досок от Белоруссии.

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Союзное государство не в первый раз помогает Донбассу. Он также подчеркнул, что раньше подрастающему поколению не уделялось такого же внимания, однако теперь, после вступления в состав России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как почти десять тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса доставили российские волонтеры. С самого начала СВО в зоне боевых действий и прифронтовых городах и поселках побывали больше активистов ОНФ, благодаря которым буквально спасены тысячи человек.