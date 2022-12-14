Черная пленка и стульчак на унитазе: какие прихоти в райдере у Шуфутинского

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Знаменитый исполнитель привык к хорошей жизни.

Для певца Михаила Шуфутинского очень важен уют и комфорт, поэтому он серьезно относится к месту, куда приезжает с концертом. Артист признался, что одно из главных пунктов в его райдере — это наличие круга (стульчака — Прим. ред.) на сиденье унитаза.

«Место, куда приезжаю выступать, и условия там должны быть не намного хуже, чем у меня дома, иначе какой смысл мне туда ехать», — приводит его слова издание dni.ru.

В материале отмечается, что у знаменитого шансонье есть огромный двухэтажный особняк в подмосковном Внуково. Роскошное жилище размером с 800 квадратных метров, внутри имеется бассейн и сауна. Шикарный дом удивляет своим стилем и великолепием. Откуда такое стремление к богатству? Вероятно, из-за непростого детства Шуфутинского.

«Я прошел в своей жизни все: бывали периоды, когда у нас просто не было денег. В детстве я жил достаточно бедно. Тогда все жили бедно, особенно после войны (он родился в 1948 году — Прим. ред.). Все нуждались, все работали. Поэтому сейчас я особенно ценю комфорт, уют и удобство», — приводит издание давние слова певца.

Однако звезда шансона знает меру и не просит в своих райдерах слишком много. Например, там нет черной икры, как у некоторых коллег по цеху. По мнению вокалиста, такой деликатес он приобретет и без концерта, если того захочет.

«А вот что мне нужно, так это черная пленка на окнах в отеле, чтобы после перелета полдня поспать в темноте и восстановить связки», — признался исполнитель.

В том числе артист старается следить за собой. Он часто плавает в бассейне у себя в особняке. Но диету соблюдать шансонье не хочет и периодически радует себя любимыми вкусностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как поклонник Шуфутинского умер 3 сентября на концерте певца.