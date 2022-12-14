В США признали, что Россия выиграла в экономической войне с Западом

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Несмотря на санкции, РФ остается на мировой арене и продолжает поставлять энергию потребителям.

Россия одержала победу в экономической войне с Западом и привела противника в ужас. Такое мнение выразил обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли.

По его словам, пока западные страны страдают от зашкаливающей инфляции, в России она снижается.

«Рубль не рухнул. Действительно, он остается сильным по отношению к большинству иностранных валют. При этом инфляция в России существенно ниже, чем в некоторых западных странах», — заявил автор материала.

Он отметил, что РФ остается на мировой арене, несмотря на усилия коллективного Запада изолировать ее с помощью многочисленных санкций. Даже в ограниченных условиях Россия продолжает поставлять энергию потребителям.

«Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям, даже в Европе, и нашла новых потребителей, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта», — подчеркнули в американском издании.

С началом спецоперации по защите Донбасса санкционное давление на Россию со стороны западных стран значительно увеличилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия справляется с импортозамещением в условиях санкций.