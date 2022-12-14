В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Золотой глобус»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou / MediaPunch

Церемония награждения пройдет 10 января в отеле Beverly Hilton, а вести ее будет комик Джеррод Кармайкл.

В теплом и солнечном Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Золотой глобус». Об этом сообщает The Variety.

В этом году картина Мартина МакДона «Банши Инишерина» оказалась аж в восьми номинациях, а фильм «Все везде и сразу» — с шестью номинациями.

Церемония пройдет 10 января в отеле Beverly Hilton, а вести ее будет комик Джеррод Кармайкл.

Лучшая мужская роль (Драма)

Остин Батлер («Элвис»)

Брендан Фрейзер (Кит)

Хью Джекман (Сын)

Билли Найи («Жить»)

Джереми Поуп («Проверка»)

Лучшая женская роль (Драма)

Кейт Бланшетт («Тар»)

Оливия Колман («Империя света»)

Ана Де Армас («Блондинка»)

Мишель Уильямс («Фабельманы»)

Лучшая актриса (Мюзикл или Комедия)

Лесли Мэнвилл («Миссис Харрис едет в Париж»)

Марго Робби («Вавилон»)

Аня Тэйлор-Джой («Меню»)

Эмма Томпсон («Любовь по вызову»)

Мишель Йео («Все везде и сразу»)

Лучший актер (Мюзикл или Комедия)

Диего Кальва («Вавилон»)

Дэниэл Крейг («Достать ножи: Стеклянная луковица»)

Адам Драйвер («Белый шум»)

Колин Фарелл («Банши Инишерина»)

Рэйф Файнс («Меню»)

Лучший актер второго плана

Брендан Глисон («Банши Инеширина»)

Барри Кеоган («Банши Инеширина»)

Брэд Питт («Вавилон»)

Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)

Эдди Редмейн («Добрый медбрат»)

Лучшая актриса второго плана

Анжела Бассет («Черная пантера: Ваканда навеки»)

Керри Кондон («Банши Инишерина»)

Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)

Долли Де Леон («Треугольик печали»)

Кэрри Малиган («Она сказала»)

Лучшие сериалы (Драма)

«Лучше звонить Соулу» (AMC)

«Корона» (Netflix)

«Дом дракона» (HBO)

«Озарк» (Netflix)

«Разделение» (Apple TV)

Лучшие сериалы (Мюзикл или Комедия)

«Начальная школа Эббот» (ABC)

«Медведь» (FX)

«Хитрости» (HBO Max)

«Убийства в одном здании» (Hulu)

«Уенсдэй» (Netflix)

Лучший актер сериала (Драма)

Джефф Бриджес («Старик»)

Кевин Костнер («Йеллостоун»)

Диего Луна («Андор»)

Боб Оденкерк («Лучше звоните Соулу»)

Адам Скотт («Разделение»)

Лучшая актриса сериала (Драма)

Эмма Дарси («Дом Дракона»)

Лора Линни («Озарк»)

Имельда Стонтон («Корона»)

Хилари Суонк («Аляска Дейли»)

Зендая («Эйфория)

Лучшая актриса сериала (Мюзикл или Комедия)

Квинта Брансон («Начальная школа Эббот»)

Кейли Куоко («Бортпроводница»)

Селена Гомез («Убийства в одном здании»)

Дженна Ортега («Уенсдэй»)

Джин Смарт («Хитрости»)

Лучший актер сериала (Мюзикл или Комедия)

Дональд Гловер («Атланта»)

Билл Хейдер («Барри»)

Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

Джереми Эллен Уайт («Медведь»)

Лучшая картина на иностранном языке

«На западном фронте без перемен» (Германия)

«Аргентина, 1985» (Аргентина)

«Близко» (Бельгия)

«Решение уйти» (Южная Корея)

«RRR: Рядом ревет революция» (Индия)

Лучший саундтрек

«Банши Инишерина» (Картер Беруэлл)

«Пиноккио» (Александр Деспла)

«Женские сплетни» (Хильдур Гуднадоуттир)

«Вавилон» (Джастин Гурвиц)

«Фабельманы» (Джон Уильямс)

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