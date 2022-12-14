С новым фронтом: в какие конфликты США захочет втянуть Россию в 2023 году

Эксперты прогнозируют участие РФ в 2023 году в конфликтах в Сирии, Приднестровье и Центральной Азии

Фото: TAMAS VASVARI / ТАСС

Провал проекта «Украина» заставит американцев искать новые точки сдерживания и ослабления России.

В следующем году Соединенные Штаты почти со стопроцентной вероятностью попытаются втянуть Россию в очередные международные конфликты. Такого мнения придерживаются опрошенные 5-tv.ru эксперты.

Западным «продюсерам» кровавого действа на Украине становится очевидно, что события там пошли не по их сценарию и реализовать изначальный замысел не удастся. Однако задачу геополитического сдерживания России никто не отменял, поэтому необходимо вовлечь ее в новые междоусобицы и госперевороты, как у самых ее границ, так и далеко за их пределами.

На очереди — Сирия и Тайвань

Как раз одним из отдаленных регионов, в которых у России есть интересы, что готовы вот-вот полыхнуть, аналитики назвали Сирию. Ситуация там буквально находится на грани из-за противостояния армии Турции с отрядами Рабочей партии Курдистана, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Россия в этом конфликте занимает нейтральную позицию, но негласно поддерживает Турцию, так как курды — союзники США. Поэтому фактически Турция оказывает давление на американцев», — пояснил он.

Фото, видео: Darek Delmanowicz / ТАСС; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru



При этом Кнутов исключил крупномасштабные боевые действия в Сирии. Зато, по его мнению, есть еще два потенциальных международных конфликта, в которые Россия может быть вовлечена опосредованно. Один из них — противостояние Китая, с которым у России установлена дружба и тесное сотрудничество, и Тайваня, за которым стоят США.

«И американцы, и китайцы против войны, но та пикировка, которая сейчас идет, может случайно привести к конфликту. Может произойти нечто непредсказуемое, что вызовет боевое столкновение. Вероятность не очень большая, но она есть», — прокомментировал Кнутов.

Война чужими руками

Не стоит забывать и об Иране, с которым у России в последнее время тоже активно развивается сотрудничество в разных сферах. Эксперт обратил внимание на риторику Вашингтона в отношении Тегерана, которая становится все более угрожающей. Дошло до того, что США заявляют о возможном ударе тактическим ядерным оружием по предприятиям, где Иран, по мнению американцев, обогащает уран и готовится производить собственный ядерный арсенал.

«В этой операции могут участвовать не сами американцы, а Израиль, но в любом случае это может вызвать серьезный конфликт в регионе», — отметил Кнутов.

К слову, отметил аналитик, все действия американцев свидетельствуют о том, что в случае вероятных боестолкновений воевать они собираются чужими руками. Именно с этой целью они создали AUKUS — трехсторонний военный союз с Австралией и Великобританией, а сейчас формируют военные блоки с Японией и Южной Кореей. Таким образом, делает вывод Кнутов, США собирают коалицию, которая в случае войны из-за Тайваня вступит в прямое столкновение с КНР вместо американцев.

Цель — системная дестабилизация

Погасшие или тлеющие очаги конфронтации непосредственно по периметру России американцы, скорее всего, попытаются раздуть в первую очередь. Тем более что часть из них США и их местные и европейские подельники уже «разворошили» ранее.

«Что касается, скажем, Центральной Азии и Закавказья, безусловно, там процессы идут, и они крайне тревожные. Это и попытка госпереворота в Казасхтане в январе 2022 года, и разжигание конфликта на таджикско-киргизской границе, и разморозка карабахского конфликта при активном внешнем участии. Возможна и разморозка конфликта в Приднестровье, где дислоцируется ограниченная группа российских войск», — прогнозирует политолог Алексей Мартынов.

Фото, видео: Daniel Löb / ТАСС; Личный архив Алексея Мартынова; 5-tv.ru

Он пояснил, что американцы видят своей задачей создание цепи конфликтов вдоль границ России для установления системной политической дестабилизации вокруг нее.

«Логика заключается в том, чтобы вы бегали с ведром из одного конца в другой, не успевали все это гасить, тратили на это время, деньги, ресурсы, тогда как инициаторы этой ситуации будут переходить на другой уровень социально-экономического уклада, на другой уровень игры», — пояснил политолог.

Поле битвы — Арктика

Схожее мнение высказал коллега Мартынова Андрей Кошкин. По словам политолога, США пытаются сформировать вокруг России конфликтогенную зону, которая отвлекала бы ее ресурсы и создавала сложности в выстраивании экономических и дипломатических отношений, мешала торговле энергоносителями и вооружением и так далее.

С этой целью, по мнению эксперта, американцы, скорее всего, предпримут тактику параллельной организации и стимулирования множества конфликтов, которые будут меняться в зависимости от интенсивности.

При этом стратегический вектор сдерживания России США нацелят на Арктику, и сделают это значительно быстрее, чем предполагается, считает Кошкин.

«Эти проекты генерируются „фабрикой мыслей“ RAND Corporation, которая каждый год выдает рекомендации, как продолжать сдерживать Россию в сложившейся геополитической конфигурации», — отметил политолог.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; ВКонтакте / Андрей Кошкин; 5-tv.ru

Он также предположил, что США воспользуются проверенной стратегией возобновления застарелых конфликтов у границ России для ее ослабления и сдерживания.

«Совсем новые на ровном месте создавать сложно. Старые раны разбередить значительно легче. Когда ты старые вскрываешь, ты уже знаешь, какая, куда и как потечет кровь. Поэтому, зачем создавать новые очаги, когда можно создать конфликтогенную ситуацию в центральноазиатских государствах? Известна технология, известно, какого качества и какие ресурсы нужно подбирать, известен объем финансирования», — резюмировал аналитик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии рассказали об активной поддержке Соединенными Штатами конфликта на Украине с самого его начала в 2014 году после Евромайдана.