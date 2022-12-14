Будет ли Россия отвечать на поставку Киеву американских ЗРК Patriot

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

На данный момент власти США пытаются добиться от Пентагона согласия на поставки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и то, как ответит на это РФ.

Незадолго до этого в Совете безопасности РФ заявили, что в случае поставок киевскому режиму «Патриотов» США они станут законной целью России.

В рамках регулярного брифинга Дмитрий Песков выразил согласие с вышеуказанным заявлением и сказал, что Россия «безусловно» ответит, но комментировать возможную реакцию властей пока еще рано.

Накануне появилась информация о намерении властей США в ближайшее время передать киевскому режиму ЗРК Patriot. Пока это решение находится на стадии переговоров — сначала его должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Дмитрия Пескова о том, что о выводе войск РФ с Украины до конца года не может идти и речи.