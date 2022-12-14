Будет ли Россия отвечать на поставку Киеву американских ЗРК Patriot

Анна Гончаренко 77

Песков согласился, что системы Patriot на Украине станут целью России

Будет ли Россия отвечать на поставку Киеву американских ЗРК Patriot

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Тема:
Спецоперация

На данный момент власти США пытаются добиться от Пентагона согласия на поставки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и то, как ответит на это РФ.

Незадолго до этого в Совете безопасности РФ заявили, что в случае поставок киевскому режиму «Патриотов» США они станут законной целью России.

В рамках регулярного брифинга Дмитрий Песков выразил согласие с вышеуказанным заявлением и сказал, что Россия «безусловно» ответит, но комментировать возможную реакцию властей пока еще рано.

Накануне появилась информация о намерении властей США в ближайшее время передать киевскому режиму ЗРК Patriot. Пока это решение находится на стадии переговоров — сначала его должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Дмитрия Пескова о том, что о выводе войск РФ с Украины до конца года не может идти и речи.

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