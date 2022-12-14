«Быстрее, чем кажется»: политолог предупредил о схватке РФ и США в Арктике

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; ВКонтакте / Андрей Кошкин; 5-tv.ru

Тактика американских властей — создать конфликтогенную зону, которая будет «высасывать» ресурсы России и сдерживать ее развитие.

Арктика станет следующим направлением сдерживания России со стороны США. Причем активная фаза конфронтации настанет раньше, чем ожидается. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Андрей Кошкин.

«Я думаю, что основной, стратегический, вектор будет направлен на Арктику. Это будет значительно быстрее, чем мы предполагаем», — подчеркнул он.

Говоря о других очагах конфронтации, в которые США попытаются втянуть Россию для ее сдерживания, эксперт отметил, что, скорее всего, американцы изберут тактику одновременного создания и поддержки ряда конфликтов, которые будут сменяться в зависимости от интенсивности.

По словам Кошкина, задача США — создать конфликтогенную зону, которая будет «высасывать» ресурсы России и создавать ей сложности в выстраивании торговых и дипломатических отношений, продаже энергоносителей и вооружений и так далее. При этом, считает политолог, США с большей долей вероятности будут делать ставку на уже известные, но погасшие или тлеющие конфликты.

«Совсем новые на ровном месте создавать сложно. Старые раны разбередить значительно легче. Когда ты их вскрываешь, то уже знаешь, как и куда потечет кровь. Поэтому незачем создавать новые конфликты, когда можно разжечь ситуацию, например, в центральноазиатских государствах», — пояснил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о подготовке РФ к возможному конфликту в Арктике.