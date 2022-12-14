Удар по партнерам России: какие конфликты захочет разжечь США в 2023 году

Военный эксперт Кнутов не исключил новый конфликт в Сирии в 2023 году

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Военные аналитики прогнозируют сохранение напряженности и появление новых горячих точек на карте мира в новом году.

Независимо от дальнейшего развития событий на Украине в следующем году Россия может быть втянута в новый конфликт. Наиболее вероятный регион, где это грозит произойти, — Сирия. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Там все на грани в силу того, что Турция давит на курдов. Россия в этом конфликте занимает нейтральную позицию, но негласно поддерживает Турцию, так как курды — союзники США. Поэтому получается, что турки фактически давят на американцев. Но я исключаю, что там будет крупномасштабная операция», — отметил эксперт.

Еще одной горячей точкой, куда опосредованно может быть вовлечена Россия, — это вероятный конфликт в Иране. По словам Кнутова, американцы все громче заявляют о своих намерениях атаковать объекты атомной промышленности в этой стране, с которой у России налаживается тесное сотрудничество.

Речь со стороны США идет даже об ударах тактическим ядерным оружием по предприятиям, где Иран, по утверждению американцев, обогащает уран и готовится к производству собственного ядерного арсенала.

«В этой операции могут участвовать не сами американцы, а их союзник Израиль, но в любом случае это может вызвать серьезный конфликт в регионе», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс обвинил администрацию президента США Джо Байдена в разжигании ядерной войны с Россией из-за Украины.