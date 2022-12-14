В России хотят начать штрафовать компании за утечки данных пользователей
Минцифры РФ: компаниям будет грозить штраф за утечку данных пользователей
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Peters
В Минцифры, тем не менее, объяснили и смягчающие обстоятельства для компаний.
В России подготовлен законопроект о введении для компаний оборотных штрафов за утечку персональных данных пользователей. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на встрече с президиумом фракции партии КПРФ в Госдуме.
Известно, что в случае, если организация не обеспечивает безопасность данных, штрафы могут составить до 3% от оборота компании.
«Если компания аттестовала и сертифицировала всю инфраструктуру в соответствии с требованиями безопасности, продемонстрировав, что инвестиции в средства защиты сделаны, и, если компания будет компенсировать ущерб тем гражданам, чьи данные утекли, то это, конечно же, станет смягчающим обстоятельством», — заявил Шадаев.
По его словам, на данный момент в России существует серьезная проблема с утечкой данных.
Напомним, ранее Минцифры уже предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.
Только за последние несколько месяцев в России в сеть попали данные клиентов «Яндекс. Еды», Delivery Club, Wildberries, СДЭК.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в сеть утекли номера телефонов, адреса, ИНН и даже банковские реквизиты клиентов «Дом.ру».