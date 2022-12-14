«Я пряталась»: пенсионерка в ужасе разрыдалась после обстрела Горловки ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

Боевики открыли огонь по жилым домам. Если бы снаряд задел газовые баллоны в кухнях, погибли бы десятки людей.

Украинские националисты обстреляли школу в Калининском районе Горловки. В результате атаки погибли жители Донецкой народной республики.

Боевики рано утром открыли огонь по селу шахты имени Румянцева в Горловке. Пострадало не только учебное учреждение, но и жилые дома неподалеку. Последствия жестокого нападения националистов публикует 5-tv.ru.

На видеокадрах видны чудовищные разрушения: зияющие дыры оконных проемов, пробитые осколками снаряда стены. Многолетние деревья щепками лежат на вспоротой земле, по улице в непонимании бродят домашние животные.

Местная жительница рассказала, что была на волоске от гибели, так как взрыв произошел совсем близко с кухней. Там стоит газовый баллон. Во время беседы пенсионерка представила что могло произойти — и разрыдалась.

«Я испугалась, спряталась. Если бы в кухню прилетело…», — пробормотала бабушка и начала горько плакать.

На данный момент специалисты устанавливают точную информацию о прошедшем обстреле, а местные жители пытаются восстановить разрушенное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жилые районы Донецка вновь подверглись ракетному обстрелу ВСУ.