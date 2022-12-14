Недооценили риски: какие последствия ждут Финляндию без российских туристов

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Claßen

До начала истории с пандемией, российские туристы были самой большой группой людей, которые приезжали в Финляндию.

Финляндия немного недооценила свои потери, когда закрывала границы для российских туристов. Оказалось, что теперь туристический сектор Финляндии может лишиться более двух миллиардов евро в год. Об этом в интервью РИА Новости рассказал торговый представитель РФ в стране Антон Логинов.

По его словам, до начала истории с пандемией, российские туристы были самой большой группой людей, которые приезжали в Финляндию. Число ночевок составляло более 820 тысяч в год, а траты — около 19% от всех доходов от международного туризма страны.

«Жесткая линия правительства Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается прежде всего на экономике приграничных регионов: Юго-Восточной, а также Восточной и Северной Финляндии. Это публично признают и финские политики, требовавшие ограничения или запрета выдачи туристических виз», — заявил Логинов.

Также эксперт добавил, что летом предприниматели и работники в туристической сфере очень ждали туристов из России. Однако многие так и не дождались. Например, знаменитая аутлет-деревня Zsar, которая находится рядом с пограничным пунктом пропуска Ваалимаа, была объявлена банкротом.

Напомним, Финляндия закрыла границу для граждан России с туристическими визами 30 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как финская сторона усиленно ищет возможности отказаться от топлива из России, но пока безуспешно.