Брат Моисеева заявил, что певец под давлением отдал «чужакам» все активы

Анна Гончаренко 62

Адвокат Добровинский объяснил, почему брат Моисеева будет судиться за наследство

Брат Моисеева заявил, что певец под давлением отдал «чужакам» все активы
Эксклюзив

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Способ составления завещания вызывает у родственников Бориса Моисеева серьезную тревогу.

Старший брат покойного певца Бориса Моисеева Маркс Толкач собирается судиться за наследство артиста. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал представитель Маркса Толкача, известный адвокат Александр Добровинский.

По словам специалиста, Толкач утверждает, что его брат под давлением переписал свое имущество на посторонних лиц, в том числе и на своего концертного директора Сергея Гороха.

«Со слов заявителя, весь объем документов, согласно которому Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач наследства, были составлены под давлением. По словам Толкача, действия заинтересованных лиц, получивших активы Бориса Моисеева, (недвижимость, ценные бумаги, деньги) должны быть рассмотрены следствием, а выгодопреобретатели фигурировать в уголовном деле», — прокомментировал ситуацию Александр Добровинский и добавил, что речь идет об «очень больших суммах».

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Новость о смерти певца сообщил его арт-директор Сергей Горох и назвал причиной смерти инсульт (третий по счету). Моисеев был похоронен 2 октября на Троекуровском кладбище. Прощание с легендарным артистом проходило в закрытом режиме. Маркс Толкач, проживающий в Канаде, на похороны брата не приехал.

Стоит обратить внимание на то, что понятие «активы» входят не только недвижимость и накопленные средства. Это и права на песни, и выгода от любых договоров, акции, инвестиции — все, что когда-либо получал человек финансово. Для этого необходимо прописать каждый актив и его «наследника», а полученный список заверить у нотариуса. Подобная бумажная волокита требует множества подписей, что для пережившего несколько инсультов Бориса Моисеева могло быть крайне изнурительно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что брат Моисеева раскрыл личности наследников имущества певца.

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