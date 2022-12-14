Брат Моисеева заявил, что певец под давлением отдал «чужакам» все активы

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Способ составления завещания вызывает у родственников Бориса Моисеева серьезную тревогу.

Старший брат покойного певца Бориса Моисеева Маркс Толкач собирается судиться за наследство артиста. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал представитель Маркса Толкача, известный адвокат Александр Добровинский.

По словам специалиста, Толкач утверждает, что его брат под давлением переписал свое имущество на посторонних лиц, в том числе и на своего концертного директора Сергея Гороха.

«Со слов заявителя, весь объем документов, согласно которому Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач наследства, были составлены под давлением. По словам Толкача, действия заинтересованных лиц, получивших активы Бориса Моисеева, (недвижимость, ценные бумаги, деньги) должны быть рассмотрены следствием, а выгодопреобретатели фигурировать в уголовном деле», — прокомментировал ситуацию Александр Добровинский и добавил, что речь идет об «очень больших суммах».

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Новость о смерти певца сообщил его арт-директор Сергей Горох и назвал причиной смерти инсульт (третий по счету). Моисеев был похоронен 2 октября на Троекуровском кладбище. Прощание с легендарным артистом проходило в закрытом режиме. Маркс Толкач, проживающий в Канаде, на похороны брата не приехал.

Стоит обратить внимание на то, что понятие «активы» входят не только недвижимость и накопленные средства. Это и права на песни, и выгода от любых договоров, акции, инвестиции — все, что когда-либо получал человек финансово. Для этого необходимо прописать каждый актив и его «наследника», а полученный список заверить у нотариуса. Подобная бумажная волокита требует множества подписей, что для пережившего несколько инсультов Бориса Моисеева могло быть крайне изнурительно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что брат Моисеева раскрыл личности наследников имущества певца.