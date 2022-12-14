Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в торговом центре «Мега Химки»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА

Следствие оперативно ведет проверку и устанавливает виновников случившегося.

Задержан еще один подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре «Мега Химки», а также гибель человека. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут работу по установлению всех деталей случившегося, а также установлению лиц, по чьей вине наступили необратимые последствия, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Несколько дней назад под стражу заключили 36-летнего сварщика Дениса Сагитова и 42-летнего прораба Ильнура Шайхутдинова, отвечающего за проведение сварочных работ в магазине.

Третьим человеком, которого задержали минувшим вечером стал работник ТЦ, ответственный за пожарную безопасность.

Пять дней назад в подмосковных Химках случился пожар в торговом центре. Пламя полностью уничтожило гигантский гипермаркет OBI. Сигнал о трагедии поступил ранним утром, уже через час после этого огонь охватил 18 тысяч квадратных метров. Известно, что в здании взорвались баллоны с газом, банки с краской и аэрозоли. По нашим данным, погиб один из охранников.

По словам начальника ГУ МЧС по Московской области Сергея Полятыкина, предварительной причиной воспламенения стало неосторожное обращение и нарушение требований безопасности проведения сварочных работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страховая выплата после пожара в «Мега Химки» будет максимальной в истории России.