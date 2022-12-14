Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом под Воронежем

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Травмированные пассажиры автобуса доставлены в Россошанскую райбольницу.

Восемь человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и военного тягача в Ольховатском районе Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) региона.

«Восемь человек госпитализированы в Россошанскую райбольницу. Пассажирский автобус ехал из Луганска на Белгород, въехал в военный тягач МАЗ 537», — рассказали агентству в службе.

Уточняется, что пострадавшие доставлены в больницу, людей с тяжелыми травмами среди них нет. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, устанавливая обстоятельства произошедшего.

Накануне в Дагестане трое молодых людей 19 и 20 лет погибли в аварии. Они находились в машине свадебного кортежа и при совершении обгона выехали на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулись с другим автомобилем. Его водитель выжил, но был госпитализирован.

В тот же день на западе Москвы в результате аварии перевернулась машина скорой помощи, один человек пострадал. Его увезли на другой карете скорой, которая подъехала к месту аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за непогоды в Пермском крае перевернулся пассажирский автобус.