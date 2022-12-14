«Сжигали себя»: Стеклова честно высказалась о любви в зрелом возрасте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / kristina_kormilitsyna_izvestia; 5-tv.ru

Знаменитость уверена, что некоторые пары только спустя полвека осознают ценность друг друга.

Актриса Агриппина Стеклова считает любовь неотъемлемой частью жизни каждого человека и предпочитает отдаваться порыву чувств, не прячась от желаний сердца, которому не прикажешь. Особенно артистку восхищают пары зрелого возраста, которые несмотря на серьезность, способны отдаться ребяческому влюбленности.

Об этом заслуженная артистка РФ рассказала после спектакля «Кто боится Вирджинии Вулф?» по пьесе трехкратного лауреата Пулитцеровской премии Эдварда Олби. В беседе с 5-tv.ru звезда высказалась об отношениях через призму своей героини Марты.

«Все люди разные, но на мой взгляд лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Лучше что-то чувствовать всегда, но это тоже разрушительно. Это происходит у зрелых людей, которые прожили бóльшую часть жизни. Это фантастика. Для меня Джордж и Марта — это какая-то невероятная пара. Даже не припомню, есть ли такие в мировой литературе. Наверное есть. Чтобы уже вот сжигали себя в таком зрелом возрасте, прожив бóльшую часть жизни друг с другом», — с восхищением призналась она.

В том числе актриса рассказала, как большое количество людей только в среднем возрасте осознают, что никогда не любили по-настоящему. Это ранит Стеклову, ведь любовь для нее — прекрасное чувство, испытать которое необходимо всем, даже если оно разрушительно.

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