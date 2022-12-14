Разведчица из США попросила Байдена не разжигать конфликт на Украине

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Запасы оружия в Соединенных Штатах иссякли из-за поддержки киевского режима, а бюджет страны по той же причине понес астрономические потери.

Экс-сотрудница американской разведки Ребека Коффлер заявила, что президенту США Джо Байдену нужно перестать разжигать украинский конфликт.

«Здравый смысл подсказывает, что российско-украинский конфликт необходимо завершить, приложив серьезные усилия для достижения мирного урегулирования», — сказала она в интервью Fox News.

По словам Коффлер, запасы оружия в США почти иссякли из-за поддержки киевского режима, а бюджет страны по той же причине понес астрономические потери.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский продолжает ставить нереалистичные военные цели, а его желание говорить только с «новым президентом» России нельзя воспринимать серьезно, считает бывшая разведчица.

На этом фоне американцы все больше хотят урегулирования конфликта мирным путем, однако глава государства Джо Байден далек от реальности в этом вопросе, подчеркнула Коффлер.

При этом американские политики, ранее требовавшие вывода российских войск с Украины и передачи ей освобожденных российских территорий, начали смягчать свою позицию. По мнению экс-разведчицы, они поняли, что подобные заявления воспринимаются Россией как провокация и могут вызвать ответные действия с ее стороны.

Даже в самой администрации Байдена, предположила Коффлер, начали понимать, что деньги налогоплательщиков и запасы оружия подходят к концу, а значит надо перестать разжигать конфликт, в котором нельзя победить.

На днях экс-сотрудник администрации 40-го президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс фактически обвинил США и НАТО в разжигании ядерной войны из-за поддержки Украины. Робертс призвал власти Соединенных Штатов перестать поставлять киевскому режиму оружие, иначе, по его мнению, американцев ждет «вьетнамский сценарий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский аналитик Брайан Кларк заявил о незаинтересованности США в победе Украины в конфликте с Россией, так как это может привести к ядерной войне.