Разведчица из США попросила Байдена не разжигать конфликт на Украине

Алексей Хитров 72

Бывшая сотрудница разведки США Коффлер призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине

Разведчица из США попросила Байдена не разжигать конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

Тема:
Украинский кризис

Запасы оружия в Соединенных Штатах иссякли из-за поддержки киевского режима, а бюджет страны по той же причине понес астрономические потери.

Экс-сотрудница американской разведки Ребека Коффлер заявила, что президенту США Джо Байдену нужно перестать разжигать украинский конфликт.

«Здравый смысл подсказывает, что российско-украинский конфликт необходимо завершить, приложив серьезные усилия для достижения мирного урегулирования», — сказала она в интервью Fox News.

По словам Коффлер, запасы оружия в США почти иссякли из-за поддержки киевского режима, а бюджет страны по той же причине понес астрономические потери.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский продолжает ставить нереалистичные военные цели, а его желание говорить только с «новым президентом» России нельзя воспринимать серьезно, считает бывшая разведчица.

На этом фоне американцы все больше хотят урегулирования конфликта мирным путем, однако глава государства Джо Байден далек от реальности в этом вопросе, подчеркнула Коффлер.

При этом американские политики, ранее требовавшие вывода российских войск с Украины и передачи ей освобожденных российских территорий, начали смягчать свою позицию. По мнению экс-разведчицы, они поняли, что подобные заявления воспринимаются Россией как провокация и могут вызвать ответные действия с ее стороны.

Даже в самой администрации Байдена, предположила Коффлер, начали понимать, что деньги налогоплательщиков и запасы оружия подходят к концу, а значит надо перестать разжигать конфликт, в котором нельзя победить.

На днях экс-сотрудник администрации 40-го президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс фактически обвинил США и НАТО в разжигании ядерной войны из-за поддержки Украины. Робертс призвал власти Соединенных Штатов перестать поставлять киевскому режиму оружие, иначе, по его мнению, американцев ждет «вьетнамский сценарий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский аналитик Брайан Кларк заявил о незаинтересованности США в победе Украины в конфликте с Россией, так как это может привести к ядерной войне.

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