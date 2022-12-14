Вот так подарочек: к Земле приближается «рождественский» астероид
К Земле приближается «рождественский» астероид
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ferrari; 5-tv.ru
15 декабря между небесным телом и нашей планетой будет пролегать наименьшее расстояние.
Вселенная подготовила людям, в прямом смысле большой сюрприз к зимним праздникам. Европейские ученые обнаружили летящий к нашей планете астероид 2015 RN35.
В западной прессе его уже назвали «рождественским», поскольку 15 декабря между небесным телом и Землей будет пролегать самое меньшее расстояние. Оно составит 680 тысяч километров.
Это лишь в полтора раза дальше, чем спутника Земли — Луна. Специалисты считают, что космический объект не представляет угрозы для землян.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как астроном из России открыл потенциально опасный для Земли астероид.