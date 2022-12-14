Потоки навоза летят в полицию Нидерландов из-за массовых закрытий ферм

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Это ответ на ультиматум, выдвинутый правительством Марка Рютте. Несогласных заставят свернуть производство.

В Нидерландах фермеры протестуют против передачи их производств государству: премьер страны поставил ультиматум — продаете бизнес и мы его закрываем, или вы все равно закроетесь, но уже без денег.

Фермеры, понятное дело, на такое условие не пошли, и воздух в некогда цветочных Нидерландах теперь имеет яркие оттенки навоза и горящего сена. Чем закончится противостояние аграриев и правительства одной из самых преуспевающих стран ЕС, знает Алена Яманова.

В Нидерландах фермеры поливают потоком навоза полицейских и поджигают рулоны сена. Это ответ на ультиматум, выдвинутый правительством Марка Рютте. Оно предложило трем тысячам крупнейших агрохозяйств, кто больше других загрязняет атмосферу выбросами парниковых газов, купить их бизнес, чтобы закрыть. Отступные — более 24-х миллиардов евро. Несогласных все равно заставят свернуть производство.

«Они хотят превратить 30% своего сельского хозяйства в органическое без вредных примесей. То есть вместо экспортеров продовольствия на внешние рынки, Нидерланды превратятся в импортеров. Так поступать — чистое безумие, особенно во время глобальной нестабильности, вызванной резким сокращением поставок российского газа», — считает профессор университета Уэбстера Ральф Шельхаммер.

К 2030-му году выбросы азотистых соединений в королевстве должны сократить вдвое. Таков план, даже несмотря на то, что он ставит под удар продовольственную безопасность 17-ти миллионов подданных. Больше половины земель в Нидерландах заняты под агропроизводство. Страна на втором месте после США по стоимости сельхозпродукции, поставляемой на внешние рынки. Казалось бы, страны-соседи по Евросоюзу выиграют от ослабления конкурента. Но и у них ситуация не лучше.

«В этом году центнер фуражного зерна подорожал более чем вдвое. Вдумайтесь — корма стоят столько же, сколько пшеница урожая этой осени. Если заложить наши расходы в стоимость свинины, ни один покупатель на нее не посмотрит!» — уверен владелец свиноводческой фермы Лайош Кандер.

Не только в Венгрии и Нидерландах, по всей Европе сельское хозяйство под тройным ударом: рост цен на горючее для техники, кормов для животных и «зеленой повестки». Ради последней Европа разрушает свою же систему продовольственного обеспечения.

Наносят удар по фермерам и экоактивисты. Во Франции группа «народных борцов» за чистоту атмосферы заблокировала въезд в туннель Монблан.

«Долина Арв — одно из самых загрязненных мест во Франции. Каждый год здесь проезжает около шестисот тысяч грузовиков. Мы здесь, чтобы защитить жизнь на Земле», — объяснил представитель экологического движения Том.

Но этот пафос только перед телекамерами. На вопрос водителей, застрявших в пробке на несколько километров, не бессмысленна ли эта акция, активисты честно отвечают: «бессмысленна, размах протестов не тот». Получается парадокс: экоактивисты вроде бы за фермеров, а на деле подставляют их.

«У них задача была не в полицейский участок попасть, они же хотели порядок вещей изменить. Но если действовать так, как они, ничего не изменишь», — сказал житель города Курмайор Джулио Малагути.

Рекордные засуха и наводнения в этом году доказали, что при таких темпах сокращения выбросов от сельского хозяйства вместе с самим сельским хозяйством Европе к 30-му году будет нечего есть.

Тренд на «зеленую повестку» еще шесть лет назад задали в США. Тогда сельское хозяйство признали крупнейшим загрязнителем воздуха на планете — мол, до 45% всех вредных выбросов от агропредприятий. Но при этом свое сельское хозяйство американцы почему-то не трогают.