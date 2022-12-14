Чем докажете? В США сгорел склад с уликами, которые собирали около 30 лет

В США сгорел склад с полицейскими уликами, которые собирали около 30 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / William Volcov; 5-tv.ru

Сообщается о нескольких пострадавших среди пожарных, сотрудников полиции и гражданских лиц.

Преступники Нью-Йорка могут радоваться досрочной амнистии. Похоже, их виновность больше не доказуема.

В Бруклине горит крупный склад, где хранились улики, собранные полицией за последние 20-30 лет. Учитывая масштаб пламени, пожарные полагают, что большая часть содержимого склада повреждена или вовсе уничтожена.

Огонь тушат экстренные службы, беспилотники и несколько пожарных катеров. Причина возгорания пока не установлена.

Ожидается, что пламя будет полыхать еще несколько дней, пока спасатели не проникнут внутрь, чтобы добраться до эпицентра возгорания. Сообщается о нескольких пострадавших среди пожарных, сотрудников полиции и гражданских лиц.