Чем докажете? В США сгорел склад с уликами, которые собирали около 30 лет
В США сгорел склад с полицейскими уликами, которые собирали около 30 лет
Фото, видео: www.globallookpress.com / William Volcov; 5-tv.ru
Сообщается о нескольких пострадавших среди пожарных, сотрудников полиции и гражданских лиц.
Преступники Нью-Йорка могут радоваться досрочной амнистии. Похоже, их виновность больше не доказуема.
В Бруклине горит крупный склад, где хранились улики, собранные полицией за последние 20-30 лет. Учитывая масштаб пламени, пожарные полагают, что большая часть содержимого склада повреждена или вовсе уничтожена.
Огонь тушат экстренные службы, беспилотники и несколько пожарных катеров. Причина возгорания пока не установлена.
Ожидается, что пламя будет полыхать еще несколько дней, пока спасатели не проникнут внутрь, чтобы добраться до эпицентра возгорания. Сообщается о нескольких пострадавших среди пожарных, сотрудников полиции и гражданских лиц.