Пятерым россиянам грозит тюрьма в США по обвинению в поставке оружия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maren Hennemuth; 5-tv.ru

Власти Штатов утверждают: незаконной деятельностью подозреваемые занимались по указке российских спецслужб — при этом никаких доказательств этому не приводится.

В США до 30-ти лет тюрьмы грозит, как минимум, пятерым россиянам. Как сообщили в американском Минюсте, их подозревают в организации подпольной торговой сети, которая в обход санкций поставляла российской армии военную продукцию, в том числе боеприпасы для снайперских винтовок.

Кроме этого, предполагаемые контрабандисты якобы снабжали западными электронными компонентами «Ростех», «Росатом», наше Министерство обороны, Службу внешней разведки и ФСБ. Власти Штатов утверждают: незаконной деятельностью подозреваемые занимались по указке российских спецслужб — при этом никаких доказательств этому не приводится.

По данном делу также проходят двое американцев. Сообщается, что трое фигурантов уже задержаны.