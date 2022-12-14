ВСУ не скрыться от быстрых Су-35: лучшее видео из зоны СВО РФ за день

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Посмотрите, как экипажи проводят воздушное патрулирование, а МРК «Одинцово» выполняет артстрельбы.

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В Минобороны РФ предоставили кадры боевой работы экипажей многоцелевых истребителей Су-35 в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Пилоты совершили воздушное патрулирование в заданном районе и прикрывали самолеты штурмовой и вертолеты армейской авиаций при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ. При обнаружении цели, экипажи идентифицировали ее, как самолет националистов, и уничтожили ее ракетным вооружением.

Тем временем экипаж малого ракетного корабля (МРК) Балтийского флота «Одинцово» во время выхода в море выполнил артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. В качестве воздушных мишеней были использованы специальные осветительные снаряды. На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены помехи. При подходе на рубеж ведения огня, из корабельного комплекса АК-176МА была уничтожена условная мишень.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

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