Вы встретили Новый год Кролика, но сделали это неправильно

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В стране отмечают Новый год по «восточному календарю», но действительно ли следуют китайским традициям?

Правила для празднования Нового года по восточному календарю в России, видимо, изобретают наугад. Такое мнение высказали китайцы в разговоре с писателем и публицистом aif.ru Геогрием Зотовым. Автор в своем материале обратил внимание на то, что россияне неправильно встречают Новый год, смешивая его с восточным календарным праздником.

В беседе с журналистом и бывшим дипломатом из КНР автор материала узнал, что в Китае очередной год празднуют в конце января или вовсе в феврале, обязательно одеваются в красное и не боятся поставить на стол любой вид мяса. А в России новогоднее веселье «по восточному календарю» проходит противоположно: без красного цвета и только с блюдами из курицы на столе, да еще и на месяц раньше.

«Обязательное украшение стола в Китае в новогоднюю ночь — это пельмени „чжаоцзы“ из свинины, реже из говядины. <…> Их едят в качестве приметы, чтобы в кармане были деньги. И какой тут год — Свиньи или Быка, китайцев не волнует», — объяснил Зотов.

Правила в отношении новогодних блюд отличаются от привычных в России. Например, рыбу доедать нельзя, это изображает показную сытость. Еще одно важное новогоднее блюдо по правилам — лапша, причем самая длинная. Это пожелание здоровья и символ долголетия. А мандарины как знак удачи должны быть не только на столе, но и на елке в качестве украшения.

Китайский Новый год не знает шампанского — еду на праздник запивают пивом или рисовой водкой. В подарок почти всегда преподносят деньги, но не в новогоднюю ночь. В это время нельзя ходить в гости, а дверь в дом китайцы запечатывают красной бумагой с изображением льва или дракона. Так можно прогнать злых духов.

Также перед Новым годом нужно помириться с теми, с кем в ссоре, и отдать все долги. А на следующий день после праздника не есть мясо и рыбу.

«Я помню, как меня впервые пригласили в России отмечать Новый год. <…> Впечатлений получил на всю жизнь. А сейчас я и сам так же отмечаю. Но ребята, пожалуйста, поймите — не надо говорить, что вы встречаете китайский год Кролика. Это стопроцентно русский год Зайца, придуманный вами же!» — сказал китайский журналист, учившийся во Владивостоке.

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