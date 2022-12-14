Этот серийный убийца не оставляет улик: какая патология опасна для любой женщины

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Специалист рассказал, почему дисплазия шейки матки может привести к смерти, причем выследить «убийцу» очень сложно.

Предраковая патология потому и называется предраковой, что если ее не лечить, то она обязательно, через какое-то время — более продолжительное или менее продолжительное — трансформируется в злокачественную опухоль. Для рака шейки матки предраковой патологией является дисплазия шейки матки, пояснил эксклюзивно для 5-tv.ru гинеколог-хирург, кандидат медицинских наук, заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В. И. Кулакова Константин Морхов.

По мере совершенствования методов диагностики и развития медицины повышаются возможности раннего выявления предраковых состояний и тем самым увеличиваются шансы на успешное лечение этих патологий, добавил врач.

Кандидат медицинских наук напомнил, что в 1970-е годы было установлено, что развитие рака шейки матки по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев, связано с вирусом папилломы человека (ВПЧ) высокоогкогенных типов. В 2008 году это открытие было удостоено Нобелевской премии. Папилломавирус обнаруживают у 99,7% женщин с гистологически подтвержденным диагнозом рака шейки матки — что составляет около 500 тысяч женщин в год.

«С этим вирусом подавляющее большинство женщин сталкивается после начала половой жизни. Но в 80-85% случаев он самостоятельно элиминирует под воздействием собственного иммунитета женщины. У оставшихся 15-20% он продолжает персистировать: может находиться в „спящем“ состоянии и никоим образом себя не проявлять, а может — интегрироваться в геном клетки и вызывать развитие опухолевых клеток», — отметил специалист.

Врач-гинеколог предупредил, что дисплазия протекает бессимптомно. Бывают сопутствующие заболевания: воспалительный процесс, эрозия шейки матки, которые могут проявляться рядом симптомов. Но саму дисплазию можно выявить лишь в рамках скрининга, профилактического осмотра, взятия мазков на цитологическое исследование. Эта патология даже при осмотре у гинеколога не видна невооруженным глазом.

Если поставлен диагноз «дисплазия», что дальше? Легкая дисплазия не лечится, за нею только наблюдают, потому что более чем у половины пациентов эти изменения могут регрессировать самостоятельно. Умеренную и тяжелую дисплазию рекомендуется лечить. Лечение может проводиться с помощью эксцизионных методик (иссечения пораженного участка) — петлевая эксцизия, конизация, а может — с помощью деструктивных — например, криодеструкции, лазерной вапоризации, фотодинамической терапии.

«Второй вариант имеет свои недостатки, потому что оценить результат воздействия и его полноту и, соответственно, ничего не пропустить. В экономически развитых странах предпочтение отдают первому методу: удалению фрагмента шейки матки», — объяснил Константин Морхов.

Пик дисплазии приходится на период после 27-30 лет, поэтому многие пациентки опасаются, что после лечения они не смогут забеременеть и родить ребенка. Конечно, все зависит от объема удаленного фрагмента шейки матки. Но даже если этот фрагмент достаточно велик, и произошло «укорочение» шейки матки, есть методики, позволяющие решить эту проблему и дать женщине возможность выносить беременность, заверил доктор Морхов.

Главное помнить, что если дисплазию лечить, то вероятность того, что она «перейдет» в рак составляет менее 1%, заключил гинеколог-хирург.

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