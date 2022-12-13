В МИД пообещали жестко ответить на высылку российских дипломатов из США

Рябков заявил, что Россия отвечает на шаги США против дипломатов по принципу «око за око»

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Вашингтон превратил работу дипломатов в инструмент политического давления на Москву и получит ответные меры.

Россия всегда отвечает на недружественные действия США в адрес российских дипломатов, исходя из принципа «око за око». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 1 января 30 дипломатам из России предписано покинуть США.

«Наши ответные меры им были объявлены, когда только эти шаги по требованию об отъезде наших сотрудников к определенным срокам были введены. Мы следим внимательно за тем, чтобы американский персонал уезжал отсюда в соответствии с нашими требованиями», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По словам замминистра, американцы ввели «абсолютно немотивированный и ничем не объяснимый трехлетний лимит пребывания» российских дипломатов в США, навязывая свои правила игры.

Однако Россия всегда отвечает по принципу «око за око» и необязательно симметрично, заявил Рябков. При этом он подчеркнул, что инициаторами таких отношений стали сами американцы.

На днях в интервью «Известиям» Рябков заявил, что Россия не заинтересована в разрыве дипломатических отношений с США, несмотря на то, что американская сторона без внятного объяснения причин приостановила диалог по стратегической стабильности. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что нормализации отношений мешает все большая вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о конце «глобализации по-американски».