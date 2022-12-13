В одном строю с Россией: почему Белоруссия откроет второй фронт на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Henadz Zhinkov; ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Для чего власти братской республики объявили внезапную проверку боеготовности вооруженных сил?

Белоруссия, в которой была объявлена внезапная проверка боевой готовности войск, может на самом деле вступить в военные действия на стороне России. Однако произойдет это лишь в том случае, если будет совершено нападение на территорию самой республики. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Если будет танковая атака, если будет нарушена граница каким-нибудь воинским подразделением с применением артиллерийского и пулеметного огня, то, безусловно, белорусская армия ответит», — заявил он.

Эксперт напомнил, что на территории Белоруссии находится объединенное российско-белорусское воинское подразделение, которое действительно может принять участие в боевых действиях.

«Но пока Белоруссия воздерживается, проявляет терпение, тем более что по ее территории огонь не ведется. Но все зависит от степени провокации — насколько она будет крупной и насколько большой ущерб нанесет», — отметил Литовкин.

Он обратил внимание, что в случае необходимости Белоруссия вместе с Россией выступит в одном строю, так как у стран есть союзнические обязательства друг перед другом, от которых они не отступят. По словам Литовкина, судьба Белоруссии сильно зависит от судьбы России, и в республике это прекрасно понимают.

«За спиной у Белоруссии находится Россия с ее ракетно-ядерным щитом. А в военной доктрине России сказано, что если на нее или ее союзников нападет государство или коалиция государств, обладающая ядерным оружием, то Россия вправе применить ядерное оружие. Это достаточно показательный тезис, который говорит, что Россия готова защищать интересы Белоруссии так же, как защищала бы свои», — резюмировал эксперт.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович 13 декабря заявил о готовности силового блока республики реагировать на сложную военно-политическую обстановку в регионе. В эфире государственного телеканала он подчеркнул, что подразделения специального назначения страны готовы к решению задач в рамках контртеррористической операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности войск.