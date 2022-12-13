Кириенко: более 150 активистов ОНФ стали добровольцами в рамках СВО

Фото: Федосеев Лев / ТАСС

Волонтеры Народного Фронта регулярно вытаскивают людей из-подвалов и раздают необходимую гуманитарную помощь.

Активисты Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) отправились добровольцами в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании центрального штаба ОНФ. На встрече обсуждались итоги работы общественного движения за прошедший год.

Сергей Кириенко выразил благодарность мужчинам, отправившимся защищать Родину и отметил, что в зону СВО выехало около 150 волонтеров.

«В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — сказал Кириенко и отметил героизм волонтеров Народного Фронта. Они помогают людям и маленьким детям выбираться из подвалов, без устали раздают гуманитарную помощь и уже спасли тысячи людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил волонтеров РФ за помощь жителям Донбасса и поддержку военных.