В России в преддверии Нового года все чаще продают контрафактную икру

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Стоимость праздничного деликатеса в этом году начинается от шести-семи тысяч рублей за килограмм.

Экстракты водорослей, рыбный бульон, желатин, оранжевая краска. Все перечисленное сейчас усиленно выдают за красную икру. В преддверии Нового Года контрафакт тоннами расходится по стране. Продают, кстати, не всегда дорого. У метро можно купить баночку и за 200 рублей. Хозяин уверяет, икра настоящая, с Камчатки, есть документы. Кому верить нельзя, и что даже пробовать не стоит, разбирался Алексей Полторанин.

Десятки емкостей доверху набиты икрой для будущей продажи. Вот только товар нелегальный. Нет ни маркировки, ни даты производства деликатеса. Перед новогодними праздниками такой контрафакт льется рекой по всем регионам.

В этой машине торговцев правоохранители обнаружили банки с икрой с Дальнего востока, вот только Камчаткой в них и не пахнет. Это икра имитированная. Внутри экстракты водорослей. Вкус и аромат придает им рыбный бульон.

«Проработали здесь около двух недель, икрой красной имитационной под видом красной икры горбуши, пока нас не задержали сотрудники полиции», — рассказал задержанный продавец.

Сомнительную икру задержанные покупали вот у таких уличных торговцев и продавали втридорога. В Петербурге у лоточников возле метро и в ларьках поддельный деликатес сейчас самый ходовой товар. В день у продавцов уходит до 60 банок только одного вида икры.

«Икра черная. Икра красная. И всего лишь 200 рублей за 140 граммов. Вот икра Чавыча. Ее цена. За три банки 1000 рублей. Очень дешево», — сообщил корреспондент Алексей Полторанин.

Объяснить, откуда такая щедрость, продавщица не может и звонит хозяину точки. Он искренне пытается убедить нас, что товар настоящий.

— Откуда у вас икра? — спросил корреспондент.

— С Камчатки. У нас сертификаты есть. Они замороженного сырья, — ответил владелец.

— Вы серьезно? За 200 рублей?

Производители такой икры, как правило, компании-фантомы. Вот указана фирма ООО «Дельта», но мы проверили ее и убедились, что такого предприятия не существует по указанному адресу. А это контрольная закупка Россельхонадзора, полиции и общественников в Екатеринбурге. Через социальную сеть они заказали оптом икру кеты, нерки и форели. Производитель сразу сообщил, что продукция поддельная. В коробках оказался товар компаний-призраков: ООО «Персей» и «Форелька».

— А вы где-то на заводе грузитесь?

— Нет, где-то в частном доме.

В каких условиях рассыпали икру — одному производителю известно. Обычно это подпольный цех, где клеят поддельные этикетки на банки с содержимым неизвестного происхождения. Часто с запрещенными красителями и консервантами. Честный продавец всегда имеет ветеринарные документы на товар. А покупать его, в любом случае, лучше в специализированных магазинах.

«Почему я говорю о больших магазинах? Любая икра занесена в систему „Меркурий“. Нельзя продавать в ларьках, нет тут оборудования где реализовывается настоящая икра», — заявил руководитель общественной организации по защите прав потребителей Алексей Виноградов.

У такого деликатеса можно проверить весь путь: от переработки до прилавка. А еще икра должна быть цельной, не липкой, иметь определенный размер и цвет. И самое главное — цена. Стоимость икры в этом году начинается от шести-семи тысяч рублей за килограмм.