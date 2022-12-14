Более чем на треть выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионах РФ за неделю

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Опаснее всего совершенно новая комбинация COVID и гриппа. Это так называемая коинфекция.

Тревожные цифры сейчас поступают из российских больниц. Только за неделю еще на 35% взлетела заболеваемость гриппом и ОРВИ. В Воронежской и Тульской областях превышен эпидпорог. В Магадане инфекционная больница переполнена. Почти во всех регионах уже выявлен свиной грипп. Но что еще страшнее — все чаще у пациентов диагностируют сразу несколько вирусов одновременно. Насколько тяжело переносится такая смесь, и какая обстановка в больницах, выяснил Николай Аксенов.

В больничном коридоре на первом этаже, инфекционной поликлиники Симферополя вчера нарядили елку, но настроение здесь отнюдь не праздничное. Обычно за день с различными жалобами на недомогание, кашель, температуру обращается до ста человек, но сезонный рост ОРВИ удвоил эту статистику.

По данным Роспотребнадзора, всего за неделю число заболевших выросло на 35%. Подавляющее большинство выездов скорой сейчас — к пациентам с симптомами ОРВИ.

«Эта карета скорой помощи одной из подстанций Симферополя отправляется в сутки до 20 раз на выезд. Случается так, что бригада просто не успевает заезжать на базу и сразу отправляется на следующий выезд», — сообщил корреспондент Николай Аксенов.

В России прививки от гриппа сделали 74 миллиона человек — это более половины населения страны. Но одна и также инфекция может мутировать несколько раз за сезон, говорят медики.

«Появляется грипп А, свиной у меня уже был. Тяжелый больной, пришлось вести в инфекционную больницу, там уже на носилках подняли», — рассказал фельдшер подстанции № 1 Симферополя Виктор Ткаченко.

Опаснее всего совершенно новая комбинация COVID и гриппа. Это так называемая коинфекция.

«В течение двух с половиной лет вирусы гриппа вытеснялись новым коронавирусом, но в текущем эпидемическом сезоне грипп А, две разновидности, два штамма вируса А и два штамма вируса гриппа Б активно присутствуют и циркулируют сейчас, в том числе в России, вызвали подъем заболеваемости в более чем 74 регионах России», — сообщил директор НИЦ по профилактике лечения вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

Лидером по числу заболевших в стране уже несколько дней остается Магадан. Больницы там заполнены на 100%.

«Есть тяжелые пациенты, есть пациенты, находящиеся в отделении реанимации. На искусственной вентиляции легких. Получающие интенсивную терапию. В плане оказания помощи необходимые расходные материалы мы имеем для того, чтобы весь объем помощи оказать. Мы развернули дополнительные посты, дополнительные койки», — заявил главный врач магаданской областной больницы Сергей Тимофеев.

Российские ученые активно включились в борьбу с сезонным обострением. В Москве лабораторные исследования уже сегодня дают быстрый ответ, что у больного: COVID или ОРВИ. Пока, что новая схема диагностирования, работает экспериментально.

С начала декабря в России зафиксировано несколько миллионов заболевших различными формами ОРВИ, среди которых более одного миллиона пациентов заразившихся свиным гриппом. Число продолжает расти, и уже сегодня специалисты прогнозируют, что февраль следующего года может стать самым кризисным месяцем этой зимы.