Кушанашвили раскритиковал 41-летнего Харламова за жизнь в одном доме с мамой

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Кровная родственница звезды Comedy Club не дает в обиду сына. Вот и в его конфликте с Кристиной Асмус быстро задвинула бывшую невестку на место.

Журналист Отар Кушанашвили осудил комика Гарика Харламова за жизнь под одной крышей со своей мамой. Знаменитости уже 41 год, он финансово независим, брутален, знаменит, дважды был в браке, но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью отделиться от кровных родственников. Мама знаменитости не просто тихо-мирно делит жилплощадь со звездным сыном, но еще и вмешивается в дела семейные. Так, на днях она встала грудью за сына в конфликте с Кристиной Асмус. Это шокировало скандального журналиста.

«Мама, зачем подливать масло в огонь, зачем вы употребляете слова: честь, такт, бесстыдство, опровергая их самим фактом участия в этой пикировке. Зачем все это?» — обратился ведущий к бывшей свекрови актрисы.

Возмутило шоумена и то, что знаменитости вообще вынесли сор из избы на всю страну. Харламова, теперь, уверен он, поклонники узнали с совсем другой стороны. Теперь звезда Comedy Club продемонстрировал, что умеет «показывать зубки» бросившей его жене, а вот с мамой все сложнее — ей, видимо, артист так и не научился перечить, несмотря на солидный возраст.

К слову, Гарик Харламов — далеко не первый известный артист, кто к зрелому возрасту так и не смог расстаться с мамой. В числе таких знаменитостей, к примеру, актер Евгений Миронов, также очень привязаны к маме певец Тимати, Стас Михайлов, цирковые артисты братья Запашные, Андрей Мерзликин.

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