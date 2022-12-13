«Мысли закрадываются»: Барецкий обвинил в своем избиении известного певца

Фото, видео: Коньков Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

По словам Стаса Барецкого, накануне нападения между ним и другом произошел конфликт.

Стас Барецкий спустя два дня после избиения обвинил в произошедшем друга — певца Данко. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

По словам шоумена, у него возник конфликт с другом, и кто-то из «людей» певца мог это увидеть и напасть на Барецкого. Либо сам Данко нашел людей и подстроил нападение — шоумен такой версии не отрицает, но открыто обвинять артиста не хочет, лишь передает свои подозрения.

«У меня была драка с певцом Данко. У меня мысли закрадываются в голову, что это его люди. Я не хочу его обвинять, но может быть кто-то видел, что я на него наезжаю. Сейчас всякие мысли приходят, не исключено, что это Данко. Может охранники или организаторы», — объяснил свою точку зрения Стас Барецкий.

Драка с участием Стаса Барецкого произошла 11 декабря в центре Санкт-Петербурга. Шоумен вместе с Данко и другими товарищами отдыхал в отдельном зале заведения. Рано утром на выходе из здания к Барецкому подошли пятеро мужчин и начали провоцировать его на конфликт. Завязалась драка.

В результате инцидента Стас Барецкий был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. У него также украли мобильный телефон и крупную сумму денег. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Адвокат Барецкого Роман Кандауров в беседе с 5-tv.ru рассказал, что в настоящее время ведется работа по установлению личностей, причастных к нападению.

«Возможность такая есть, так как на видеозаписях хорошо видны лица участников драки. В дальнейшем будет решаться вопрос о степени участия каждого из фигурантов этого происшествия. После чего будут приниматься процессуальные решения в отношении каждого из них», — заявил представитель Стаса Барецкого.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео момента нападения на Стаса Барецкого.