Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; © РИА Новости / Сергей Гуснеев; 5-tv.ru

Киевский режим должен смириться с теми реалиями, которые сложились за это время.

Вывод российских военных из Украины до Нового года невозможен. Киевский режим должен учитывать тонкости сложившейся реальности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. <…> В РФ появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижения вперед невозможно. Об этом не может быть и речи», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, новые территории в состав России вошли из-за политики украинского руководства и сегодняшнего киевского режима. Результаты их действий в последние 15-20 лет привели к этому. Не учитывать это нельзя, поэтому вывод войск России из Украины будет невозможен, пока Киев придерживается такой позиции.

Два дня назад пресс-секретарь президента РФ заявил, что невыполнение Минских соглашений и игнорирование позиции России по этому вопросу стало предтечей специальной военной операции. Тогда он отмечал, что российский лидер Владимир Путин и другие представители Москвы регулярно об этом заявляли. Однако со временем стало ясно, что Россию обманывают касаемо «Минска-2».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам Пескова, Зеленский знает точную дату завершения конфликта на Украине.