«Должна добиться всего сама»: Проскурякова и Николаев отдали дочь в обычную школу

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Это принципиальная позиция знаменитой пары.

Певец Игорь Николаев вот уже 12 лет женат на Юлии Проскуряковой. Она стала его третьей супругой. Более того, она и самая молодая среди избранниц знаменитости — женщина младше Николаева на 20 лет. Однако это не мешает любви знаменитостей.

В 2015 году у пары появилась дочь Вероника. Сейчас ей семь лет, она уже ходит в музыкальную школу и в подготовительный класс государственной школы.

«Это моя принципиальна позиция. И я, и Игорь учились в обычных школах, поэтому приняли решение отдать в такую же и дочь. К тому же от дома она близко — всего пять минут пешком», — рассказала Проскурякова в беседе с dni.ru.

Она добавила, что девочку приучают к тому, что она в жизни должна всего добиться сама, а знаменитые родители не гарантируют поблажек в обучении. Проскурякова указала, что для Вероники большим авторитетом является отец. Кроме того, девочка видит, как родители собираются на концерты, общаются с людьми, несут радость и тепло.

Как ранее писал 5-tv.ru, супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова заявила о завершении съемок фильма «Слезы сушит ветер», где она сыграла главную роль.