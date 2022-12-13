Свыше 400 украинских националистов задержали при попытке попасть в Россию

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Еще 64 теракта были предотвращены в России за этот год.

За этот год свыше 400 украинских националистов было задержано при попытке пересечь государственную границу пропуска. Все они совершили военные преступления. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников в рамках заседания НАК и Федерального оперативного штаба, где были подведены итоги за 2022 год.

«При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более четырехсот украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности», — говорится в сообщении Бортникова.

Также за эти 11 месяцев на территории России предотвратили 64 теракта и работу 68 террористических ячеек. Ко въезду в Россию не допустили 1026 лиц, которые причастны к терроризму, а счета около трех тысяч человек, причастных к террористическому финансированию — заблокированы. Общая сумма средств исчисляется в 94 миллиона рублей.

В том числе Бортников отметил, что в 2022 году сильно увеличилось число террористических проявлений, в основном на приграничных территориях, расположенных в центральном федеральном округе и в южном федеральном округе государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала россиянина, пытавшегося примкнуть к украинским националистам.