Он просто предсказатель: эксперт оценил слова Макрона о поддержке РФ

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Макрон все чаще говорит об учете интересов России. Что это — стратегия или резкая смена позиции?

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о поддержке безопасности России не потому, что резко поменял свою позицию, а потому, что он имеет правильные навыки политического прогнозирования. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru озвучил политолог Владимир Шаповалов.

Эммануэль Макрон недавно сказал, что новая архитектура безопасности в Европе обязательно должна включить гарантии и для России. Французский лидер подчеркнул, что несмотря на украинский конфликт должны быть удовлетворены потребности обеих сторон.

В Европе высказывание Макрона восприняли крайне негативно. Представители Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии направили в МИД Франции официальный демарш в письменной форме.

По словам политолога, слова французского лидера говорят о наличии у того здравого смысла и способностей к прогнозированию общемировой ситуации.

«Макрон высказал мнение, которое является единственным рациональным и очевидным с точки зрения интересов стран Европы. Поэтому, если это мнение не будет учтено другими европейскими лидерами, то это в очередной раз станет свидетельством того, что европейский политический класс утрачивает основы здравого смысла», — высказал мнение Владимир Шаповалов.

Политолог подчеркнул, что вышеупомянутое высказывание ни в коем случае не делает из Макрона моментального поклонника России. Глава Франции свою позицию не поменял, он относится к России, как к противнику, но одновременно с этим стремится к продуктивному построению будущего Европы.

«Он — антироссийский политик. Но в отличие от некоторых других европейских политиков, Макрон обладает большими аналитическими способностями, что уже демонстрировал не раз. Конечно, это заявление не свидетельствует никоим образом о том, что Макрон поменял свою позицию. Он относится к России, как к противнику, но он в данном случае выражает здравый смысл. Уверен, рано или поздно эта позиция возобладает и европейские лидеры будут принуждены формировать единую систему безопасности с Россией», — объяснил Владимир Шаповалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Китае высмеяли Макрона после слов о взгляде Путина и «потере дара речи».