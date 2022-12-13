Полиция Сербии задержала корреспондента «Звезды» на границе с Косово

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Журналиста «поймали» в поселке Рашка, граничащего с непризнанной республикой.

Сербская полиция задержала российского корреспондента Алексея Дегтярева. Об этом сообщает телеканал «Звезда», сотрудником которого является арестованный. Инцидент приключился во время работы в поселке Рашка, который граничит с непризнанной республикой Косово. Причины случившегося пока выясняются.

Стоит отметить, что российские сотрудники СМИ самоотверженно готовы лезть в самое «пекло» событий, чтобы во всей красе показать истинное положение дел. Например, ранее журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Харьковской области. Это случилось во время получения гуманитарной помощи. Когда машины почти разгрузили, националисты стали атаковать из артиллерии.

Или, например, корреспонденты «Известий» еще летом оказались под обстрелом в районе Азотный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Тогда военкор Александр Сафиулин рассказал, что снаряд разорвался совсем рядом с ним и его коллегами.

«Случилось все совсем близко, крайне громко. Машину засыпало», — рассказывал журналист.

Похожая история произошла с телеведущей Юлией Барановской. Около месяца назад звезда отправилась в Донбасс для съемок. Журналистка часто посещает зону боевых действий, чтобы показать истории жертв агрессии.

Тогда телеведущая сообщила, что находясь на передовой не может сдержать слез. Она своими глазами видела огромные очереди за хлебом и водой, а также тела людей, которые погибли от украинского снаряда. Барановская и сама становилась участником этого ужаса.

«Ты просыпаешься от обстрела и грохота разбитых стекол и приходится бежать в подвал… Ведь там нет никакой военной базы или техники. Возникает вопрос: почему стреляют по людям?» — вопрошала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ВСУ обстреливают людей при получении гумпомощи.