«Людей там низводят до уровня скота»: Виктор Бут рассказал о пытках в тюрьмах США
Виктор Бут рассказал о ментальных пытках в тюрьмах Америки
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
По словам Бута, его пребывание в тюрьме было одной большой пыткой.
Российский предприниматель, а с недавнего времени и член партии ЛДПР Виктор Бут рассказал в своем Telegram-канале, насколько ужасными были пытки в американских тюрьмах.
По его словам, людей там ни во что не ставят.
«Все происходящее в американских тюрьмах можно назвать одной длинной пыткой над ментальным состоянием человека, людей там низводят до уровня скота», — признался Бут.
Также он заявил, что обеспокоен судьбой российского IT-специалиста Евгения Никулина и сделает все, чтобы тот вернулся на родину.
«Считаю своим долгом в нынешних условиях, заняться его возвращением на родину в первую очередь», — заключил Виктор Бут.
Напомним, Виктор Бут был арестован весной в 2008 году в Таиланде по несправедливому обвинению, которое в РФ сочли провокацией. Российский бизнесмен был экстрадирован в Америку и приговорен к двадцати пяти годам тюрьмы за «заговор против интересов США».
8 декабря 2022 года, после долгих переговоров между дипломатами обеих стран, РФ наконец удалось добиться своего, и Бут был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за попытку контрабанды наркотических веществ в России.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Виктор Бут поддержал спецоперацию на Украине.