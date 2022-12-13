Россия может вернуть статус главного поставщика газа в ЕС

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Такое предположение высказали в США из-за «географических и рыночных реалий», с которым столкнулись западные страны.

Россия может снова стать главным поставщиком газа в Евросоюз. Об этом пишет американское издание Bloomberg. По мнению обозревателей, Европе нужно сохранить конкурентоспособность во всех сферах, а для этого ей необходим дешевый газ, который можно получить только от России.

«Сейчас Германия платит 140 евро за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год. Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии», — объяснил автор материала.

Он также отметил, что на карту сейчас поставлены миллиарды долларов в экспортных мощностях газа, а к 2023 году доля газа от РФ в Европе будет ниже 10%.

«Как бы европейские лидеры ни клялись, что по окончании украинского кризиса они не вернутся к привычному порядку вещей, неизбежные географические и рыночные реалии могут переубедить даже самых решительных политиков», — написали в издании.

Западные страны страдают от роста цен на газ и электричество из-за введения санкций против России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет поставлять странам энергоресурсы по установленным ими ценам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз продолжает закупать российский сжиженный природный газ.