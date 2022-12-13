«Дружат против нас»: Пригожин возмутился бесстыдством покинувших Россию звезд

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Сам продюсер заявил, что не планирует уезжать из страны.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уверен, что уехавшие артисты не смогут построить на чужбине успешную карьеру.

«Никогда они не станут там звездами, все это иллюзия», — рассказал он в интервью dni.ru.

Продюсер возмущен тем, что покинувшие Родину артисты поливают грязью Россию. Пригожин указал, что нельзя издеваться над тем, что сейчас происходит в стране.

«Поэтому, то, что делают и говорят некоторые наши коллеги-артисты просто недопустимо. Они могут иметь свою точку зрения, но я не согласен с тем, что сегодня они дружат против нас», — отметил он.

Пригожин признался, что сам он и не думает уезжать из страны.

После того, как Россия начала специальную военную операцию 24 февраля текущего года, многие знаменитости покинули страну. Например, актриса Рената Литвинова и певица Земфира поселились во Франции, артистка Чулпан Хаматова перебралась в Латвию, а певица Алла Пугачева стала гражданкой Израиля. Все сбежавшие из России звезды, словно по указке начали открыто злословить и оскорблять Россию и россиян.

Как ранее писал 5-tv.ru, Пригожин объяснил, почему певица Валерия отказалась брать его фамилию после замужества.