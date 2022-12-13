Запашный рассказал, какие животные «служат» в ВС РФ на Украине

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В вооруженных силах РФ существуют такие собаки, которые спасают жизни.

Российские военные занимаются спасением животных и никогда не направляют их на смертельную опасность, заявил Эдгард Запашный в интервью URA.RU.

По его словам, в вооруженных силах РФ даже существуют такие собаки, которые спасают жизни и помогают обезвреживать взрывчатку.

«У нас нет сейчас нужды и желания направлять животных в смертельную опасность. Я имею в виду подрывать танки, как это было раньше. Российская армия и так справляется с поставленной задачей. Если наши животные на фронте и работают, то только для спасения человека. Это служебные собаки, собаки-саперы, которые помогают находить взрывчатку. Они везде рядом с человеком», — объяснил народный артист.

Знаменитость добавил, что армия России причастна, например, к спасению мариупольского и донецкого зоопарков и делает все, чтобы спасать животных.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дрессировщик Эдгард Запашный получил серьезную травму во время работы с молодым тигром Роем. Зверь ударил лапой по лицу знаменитости, когда тот немного отвлекся. Дрессировщик получил серьезное рассечение под правым глазом.