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Экс-канцлер ФРГ в своей речи призналась, что документ на самом деле был попыткой дать Украине время.

Слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают и уничтожают доверие к европейским политикам. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе во время выступления на круглом столе в Вене, посвященном конфликту на Украине.

“Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине, чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об это. Так уничтожается любое основание для доверия”, - заявил Штрахе.

Подозрения о том, что Киеву нужны Минские соглашения лишь для перевооружения и подготовки армии, только крепли все эти годы.

Президент Сербии Александр Вучич также заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие.

Разочаровали эти слова и президента России Владимира Путина, который не ожидал таких речей от бывшего канцлера и думал, что руководство страны ведет себя с Россией искренне.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему слова Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие к западным политикам.