Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmytro Smolienko; ВКонтакте / Виктор Литовкин; 5-tv.ru

В войсках Украины сейчас происходит полная потеря управления.

Военные Украины все больше теряют хватку. В частности, они совершают много ошибок, а открывая стрельбу — вообще путают «своих» и «чужих». О том, что творится с ВСУ Украины и кто в этом виноват, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, в военной сфере Украины происходит полный бардак.

«Это просто безалаберность, которая существует в украинской армии. Просто бездарность тех людей, которые там воюют. Халатность. Конечно, подводит еще Starlink и техника. Люди обезумели от того, что они терпят поражение, что их там бьют на каждом шагу. Они уже в агонии отстреливаются и не всегда понимают, где свои, а где чужие. У них есть большие проблемы со связью и из-за этого они лишены всех ориентиров и стреляют по своим. На фронте это бывает, но когда это происходит регулярно, то это говорит о полном хаосе в управлении войсками», — рассказал эксперт.

Литовкин также добавил, что в войсках Украины сейчас происходит полная потеря управления, а военные вообще не знают, кто вокруг них находится.

Еще в октябре военные Украины, дислоцированные в районе Соледара, напрочь потеряли связь и стали атаковать по другим украинским боевикам. Они обстреляли свои же подразделения из минометов. Как тогда отмечалось, националисты Незалежной всячески пытаются перейти в наступление и исчерпывают резервы, направляя мобилизованных военных на линию соприкосновения через Сватово и Кременную.

Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, обстановка на фронте достаточно сложная. Однако это не пугает российских военнослужащих, у ВС РФ есть хорошие сдвиги вперед на Угледарском и Марьинском направлениях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинские боевики все перепутали и открыли стрельбу по своим.