ВС России применили новые РСЗО «Торнадо-Г» на марьинском направлении

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Усовершенствованная боевая машина превосходит западные аналоги по многим параметрам.

Российские военнослужащие применили ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» по укрепленному району Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении. Об этом сообщили РИА Новости, а также опубликовали видеоматериалы.

На обнародованных кадрах показано успешное поражение позиций противника снарядами калибра 122.

РСЗО «Торнадо-Г» представляет собой улучшенную версию РСЗО «Град». 122-миллиметровые снаряды молниеносно поражают фортификационные сооружения, артиллерийские и минометные батареи, а также подразделения противовоздушной обороны и объекты тыла. Усовершенствованная боевая машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем. Российское «Торнадо» превосходит зарубежные аналоги по многим параметрам и считается одной из лучших ракетных систем в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что расчеты «Искандеров» нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ.