Не коронавирусом единым: чем опасна тридемия, кто в зоне риска и как защититься

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; Личный архив Владимира Осадчиво; 5-tv.ru

В России гуляет новая эпидемия, которая объединила в себе три вируса, включая COVID-19.

Новая эпидемия, которая гуляет в России, буквально валит с ног россиян. Болеет чуть ли не каждый второй, и у недуга целый букет симптомов — и коронавирусных, и гриппа. Причем диагностируется одномоментно и то, и другое. Чем коварна болезнь, кто в группе риска и как защититься? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru ответил врач-терапевт Владимир Осадчий.

Эксперт подчеркнул, что последние два года усилия медиков были брошены на борьбу с коронавирусом, на фоне которого все как-то подзабыли про грипп. Но он никуда не делся, более того, научился «дружить» с COVID-19. И при слабом иммунитете нужно быть готовым к тройному удару.

«Если они все присоединятся в один — грипп А, В и COVID-19 -лечение будет зависеть от сопутствующих заболеваний. Если их нет, то как и коронавирус, недуг будет протекать в легкой форме. А вот если есть хронические заболевания, например, сердечная недостаточность, естественно, что если все три присоединятся, то и удар будет тройной по организму», — рассказал эксперт.

При этом врач успокоил, что в его практике еще не было ни одного смертельного исхода заболевания. А лечится оно у всех по-разному — кому-то достаточно противовирусных препаратов, у кого-то присоединяется кашель, и тогда нужны соответствующие препараты. Кому-то требуются лекарства от коронавируса и его последствий.

И конечно, прежде чем назначать терапию, пациенты проходят диагностику — есть специальные тесты, с помощью которых высеиваются и грипп, и СOVID-19.

Терапевт добавил, что несмотря на благоприятный исход болезни, люди должны серьезней относиться к профилактике. Лучше вакцинации в медицине пока еще ничего не придумали — прививка от гриппа, плюс прививка от коронавируса — все это вкупе хорошо работает. Не стоит недооценивать и эффект масочного режима, тем более жителям больших городов, которые близко контактируют с больными, например, общественном транспорте. Особенно тем, кто старше 65 или имеет хронические заболевания.

«Есть люди, которые заболели, но едут все равно на работу, а понятно, что вирусы передаются воздушно-капельным путем. Не все носят маски в этот момент, и больные, и здоровые, пренебрегают защитой. Поэтому и получается, что вирус распространяется», — отметил собеседник.

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