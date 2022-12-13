Жуткое ДТП в Москве: машина скорой помощи перевернулась от столкновения

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Чудом в результате столкновения автомобилей на ночных дорогах столицы никто не погиб.

На западе Москвы в результате аварии перевернулась машина скорой помощи. Пока ее не поставили на колеса, на Можайском шоссе образовалась большая пробка.

В результате ДТП один человек пострадал. Его увезли на другой карете скорой, которая подъехала к месту аварии. К этому часу, согласно данным Дептранса Москвы, перевернувшуюся машину убрали и движение автомобилей по Можайскому шоссе уже восстановлено.