«Главбух, а не оперная певица»: поклонники высмеяли новый образ Анны Нетребко

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фанаты посоветовали артистке срочно вернуться к своему прежнему образу.

Пытавшаяся "усидеть на трех стульях", но в итоге осудившая политику России Анна Нетребко предстала в совершенно новом для себя образе и удивила своих поклонников.

Певица выложила новое фото в своей социальной сети с короткой стрижкой и осветленными волосами. Такого фанаты артистки никак не ожидали и предложили ей больше не экспериментировать так со внешностью.

Более того, многие отметили, что Нетребко с таким цветом волос и стрижкой ужасно постарела.

Но всем ценителям вокала и красоты Анны Нетребко не стоит беспокоиться, так как, скорее всего, это театральный грим. На снимке явно просматривается, что это парик. К тому же, на певице строгий пиджак и белая рубашка, что также никак не соответствует ее привычному образу. Кстати, в подписи она упомянула, что в таком образе предстанет перед публикой в Париже.

Певица Анна Нетребко в новом образе Фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago

«Это фото, если бы вы выбрали профессию бухгалтера и работали главбухом, а не оперной певицей», — написал один из пользователей.

Также многие подметили, что она похожа на завуча или учительницу. Напомним, что артистка уже очень долго время не изменяла своему стилю даже на сцене.

Оперная певица прежде признавалась в своих интервью, что готова сидеть хоть на трех стульях, лишь бы не портить отношения с публикой в Европе и России. Подразумевалась в первую очередь позиция артистки относительно спецоперации РФ на Украине. В первые дни после ее начала Нетребко деликатно молчала, но позже под давлением немецкого менеджмента, пригрозившего разрывом контрактов, она осудила политику Москвы. А затем осудила и поклонников, чем вызвала справедливый гнев подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как муж Анны Нетребко, тенор Юсиф Эйвазов, готовится к выступлению в России.

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