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Украинские националисты хотят сломить армию РФ, но об этом они могут только мечтать.

Обстановка на линии соприкосновения в в Донецкой Народной Республике (ДНР) непростая, однако есть сдвиги на угледарском, марьинском и других направлениях. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские бойцы успешно справляются с националистами, несмотря на постоянные атаки.

«Обстановка на линии фронта остается сложной. Но, тем не менее, наши подразделения продолжают продвигаться вперед. Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но… Наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед», — приводит его слова издание РИА Новости.

Пушилин отметил, что каждые 50-100-200 метров играют масштабную роль в освобождении населенных пунктов. Особенно тяжелые бои ведутся на Марьинском направлении. Националисты подтягивают оставшиеся резервы и пытаются отбить потерянные позиции. Однако российские военнослужащие героически отражают все контратаки противника и «метром продвигаться уже непосредственно в сам населенный пункт Марьинка».

В том числе врио главы ДНР объяснил, что наблюдается продвижение на Первомайском направлении, что особенно важно для освобождения людей.

«Это, в свою очередь, минимизирует шансы противника доставать непосредственно до населенных пунктов. В частности, для Донецка это будет более безопасно. Я думаю, что Авдеевка нужна сейчас для прекращения обстрелов как Донецка, так и Ясиноватой», — рассказал он.

В направлении Майорска позиции продолжают удерживать в условиях постоянных украинских попыток атаковать. Зато видны хорошие продвижения ВС РФ в направлении Дзержинского.

«Что касается Артемовска, то на артемовском направлении мы сейчас видим, что бойцы подразделения „Вагнера“ зачищают Яковлевку на соледарском направлении и продолжают работу в окрестностях города Артемовска, чтобы создать необходимые условия для уже более полноценной зачистки непосредственно самого Артемовска», — рассказал Пушилин.

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