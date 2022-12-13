«Я с этим борюсь»: праздники и выходные в Израиле капают на нервы Собчак

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Знаменитость не любит, когда ее планы рушатся из-за непредвиденных обстоятельств.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не любит постоянные праздники и дополнительные выходные в Израиле. Иногда ей кажется, что там граждане отдыхают больше, чем работают. Об этом эпатажная звезда сообщила в ходе беседы с комиком Михаилом Шацем* на своем YouTube-канале.

«Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь как ни приедешь, все время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем отдыха, и все закрыто», — объяснила звезда.

Шац, в свою очередь, согласился с мнением собеседницы. По его словам, в Израиле часто могут отложить решение важного вопроса из-за наступившего праздника. Однако шутник видит в этом свою изюминку, якобы такой уклад демонстрирует жизнерадостность и оптимизм местного населения.

Правда, несмотря на положительную сторону праздничной особенности Израиля, Михаил все равно тоскует по Родине, которую предал. Недавно артист объяснял, что приближение Нового года расстраивает его, ведь этот праздник хочется отметить в уютном Санкт-Петербурге, а не на чужбине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему актер Максим Виторган так часто прилетает из Израиля в Россию.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.