Звезда «Ворониных» сделала признание об изнасиловании: «Было страшно и стыдно»

Фото: Кадр из сериала «Воронины»

Екатерину Волкову, по собственным словам, трясет от злости и бессилия.

Актриса Екатерина Волкова, известная по комедийному сериалу о семейной жизни «Воронины», рассказала поклонникам совершенно несмешную историю. Артистка выяснила, что в течение многих лет близкая подруга боялась рассказать ей, что пережила изнасилование. Об этом сообщает издание 7Дней.ru. Пострадавшая женщина долго молчала по разным причинам в разное время, но по сути главной проблемой для нее стал страх осуждения.

«Мою подругу изнасиловали. Я узнала об этом случайно. Подруга не обращалась в органы, не рассказала о происшествии близким. Ей было страшно и стыдно, а еще она винила себя в случившемся. Я не хочу рассказывать о деталях этого случая, хотя не скрою, меня трясет от злости и бессилия сейчас», — заявила звезда.

Волкова нашла очередное подтверждение печальной статистике — большинство жертв изнасилования боятся поделиться своей болью даже с близкими. Ежегодно насилию подвергается огромное количество женщин и мужчин, но часто преступники остаются безнаказанными, так как инцидент хранится в тайне.

Нередко пострадавшие начинают думать, что сами спровоцировали акт насилия. В этом «помогает» общественное мнение, твердящее о беспечности надевающих короткие юбки девушек и гуляющих с плохими компаниями парней. Но в действительности никто не имеет права на посягательство, даже если перед ними голый человек. Тело неприкосновенно, если на иное нет согласия.

Дочери Волковой 11 лет. Ей только предстоит узнать об опасностях этого мира. И актриса как родитель чувствует свою ответственность за будущее девочки. Поэтому она настаивает на откровенных разговорах с детьми. С ними, считает артистка, необходимо обсуждать этот вопрос, чтобы обезопасить в будущем от домогательств и прямого сексуального насилия. И чувства стыда за чужое злодеяние.

Ранее 5-tv.ru публиковал инструкцию по распознаванию опасного преступника от физиогномиста Елены Мифф.