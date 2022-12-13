Бородина дала совет женщинам насчет алиментов: «Обязательно подавайте в суд!»

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Звезда «Дома-2» дважды была замужем, каждому из супругов родила по дочери. Она сама воспитывает девочек и занимается карьерой.

Телеведущая Ксения Бородина посоветовала женщинам не тянуть с решением вопроса алиментов и при необходимости сразу подавать в суд на отца ребенка, пишет 7Дней.ru. В личном блоге звезда «Дома-2» в очередной раз взялась отвечать на вопросы подписчиков. Одна из поклонниц спросила, как экс супруг Курбан Омаров содержит дочь от Бородиной Теону — по своей инициативе или по решению судьи?

Знаменитость отметила, что не стала взыскивать с бывшего мужа деньги через государственные органы. При этом подчеркнула, что ее примеру следовать не стоит. Если мужчина хочет и может помогать ребенку, к нему нет претензий, если же увиливает от своей прямой обязанности — тоже нет, но есть исковое заявление.

«Взрослые люди должны нести ответственность за все в своей жизни. То, что родители расстались, не означает, что они пропали из жизни ребенка. Значит, ты должен участвовать в его жизни хотя бы финансово, заботиться о нем, оплачивать его занятия и прочее. Поэтому, я считаю, если есть необходимость, обязательно подавайте в суд», — написала Бородина.

Отвечая на следующий вопрос, телеведущая иронизировала — эта тема очень интересует многих ее поклонников. Звезду спросили, собирается ли она замуж в третий раз. Не собирается. Была там, говорит, уже два раза и теперь не горит желанием повторить приключение. По словам Бородиной, в статусе свободной дамы она чувствует себя отлично.

Ранее, писал 5-tv.ru, Курбан Омаров обвинил Ксению Бородину в попытке лишить его заработка.