Корреспондент «Известий» выяснил, где купить оригинальное моторное масло и не переплатить

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

Поддельная жидкость, попадая в тонкие масляные каналы, ухудшает работу двигателя. В силовом узле теряется необходимое трение между деталями, повышается расход топлива.

Только с начала этого года доля контрафакта на рынке авторасходников увеличилась на 22%. Больше всего шанс нарваться на подделку на маркетплейсе и обычных авторынках — там, где товар, как правило, дешевле.

Вот только такая погоня за экономией вполне может обернуться капитальным ремонтом двигателя и других систем автомобиля. Где же найти оригинал, и при этом не переплатить, знает Багаудин Багаудинов.

Двигатель нового немецкого седана бизнес-класса чуть не отправился в утиль. Плановое техобслуживание своей иномарки, стоимостью больше 10 миллионов рублей, для Дмитрия Морозова могло стать последним.

— Бывают масла совсем плохие как вода, то есть ты залил, и мотор приехал, — рассказал пострадавший Дмитрий Морозов.

— Купили это масло где? — спросил корреспондент Багаутдинов.

— Масло я покупал на маркетплейсе.

Дмитрий купил две канистры моторного масла — обе по четыре литра. Одной марки и с одинаковыми характеристиками, но вот содержимое сильно различалось по цвету, запаху и очевидно химическому составу.

«Когда стали заливать, мастер позвал меня и говорит странный цвет масло и запах оно было светло-желтое. Даже просто на ощупь, просто как вода», — рассказал Морозов.

Чаще всего подделывают самые популярные автотовары — это моторные и трансмиссионые масла, свечи зажигания и фильтры. По нашим данным, только с начала 2022 года доля контрафактных запчастей выросла на 22%.

«Даже если на первый взгляд моторное масло по цвету и вязкости похоже на оригинальное, не нужно спешить лить его в двигатель своего автомобиля. Ведь некачественное масло может вывести мотор из строя. А это чревато, как минимум, капитальным ремонтом», — сообщил Багаутдин Багаутдинов.

Поддельная жидкость, попадая в тонкие масляные каналы, ухудшает работу двигателя. В силовом узле теряется необходимое трение между деталями, повышается расход топлива. Шанс того, что мотор выйдет из строя, крайне велик, а это напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров.

Мы решили провести эксперимент, и купили несколько банок с моторным маслом известных брендов. Отличия лишь в том, где мы приобрели товар. Первое мы решили купить на популярном маркетплейсе, после отправились в сетевой автомагазин.

— Подделок никаких. Хорошее масло вполне, — сказал продавец.

— И отзывы о нем хорошие? — спросил корреспондент.

— Да, можно прям брать.

В сетевом автомагазине за 900 рублей мы приобрели литр японского моторного масла. Здесь нам показали сертификат качества, дали гарантию и заверили, что у нас в руках оригинал. На авторынке ситуация иная: здесь нам продали масло на разлив. Из железной бочки в пластиковую бутылку. Вместо документов, подтверждающих легальное происхождение масла, продавец дал нам только личную гарантию.

— Успокойтесь, спите спокойно, вы кто по образованию? — спросил продавец.

— Инженер-строитель, — ответил корреспондент.

— Ну и занимаетесь стройкой, а сюда ко мне за маслом и не думайте о подделках, конечно, — заверил мужчина за прилавком.

— На разлив выгоднее покупать?

— Конечно.

Но такая «экономия», рассказывают эксперты, может заставить автовладельца в будущем раскошелиться на дорогостоящий ремонт двигателя. Для того чтобы максимально обезопасить себя от подделок, в первую очередь, нужно требовать у продавца сертификат качества. Но даже это не гарантирует, что вас не обманут.

«Ориентируемся на внешний вид, например, очень хорошо выглядит металлическая упаковка. Она ровная, хорошо запаяна, крышка и подделывать ее будет дорого. Пластиковая бутылка выглядит прилично, но ее проще всего подделать. Если вы в момент залива не увидели, то, соответственно, залить могут все что угодно», — говорят эксперты.

Насторожить покупателя должны и низкие цены. Продавать качественный товар намного дешевле, чем у конкурентов, добропорядочный продавец не станет.